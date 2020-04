Comença l'estudi que ha de determinar l'abast real del coronavirus a Espanya

Amb una setmana de retard, aquest dilluns comença a Espanya l'esperat estudi de seroprevalença, que ha de determinar "la dimensió real" de la crisi del coronavirus. L'estudi, impulsat pel Ministeri de Sanitat, es farà en un total de 36.000 cases en petits i mitjans municipis d'un total de 50 províncies, i començarà amb la col·laboració de totes les comunitats autònomes. "Donarà dades a nivell provincial i local, per edat i sexe, i per transmissió comunitària, i ens permetrà veure l'evolució dinàmica de la malaltia", ha detallat Salvador Illa aquest cap de setmana.Aquest estudi, que s'ha dissenyat en col·laboració amb l'Institut de Salut Carlos III i l'Institut Nacional d'Estadística (INE) analitzarà un total de 90.000 persones, tant nens com adults, als quals es convidarà a participar-hi per via telefònica. Es vol estimar la prevalença d'infecció del coronavirus mitjançant la determinació d'anticossos davant del virus per comunitats autònomes, províncies, edat i sexe. A més, l'estudi també avaluarà canvis en aquesta prevalença per monitoritzar l'evolució de l'epidèmia, posant "especial atenció" a l'aparició de noves infeccions derivades de la transmissió comunitària.La mostra total serà de 90.000 persones, de les quals 45.000 s'assignarà de manera uniforme a cada província, 15.000 es designaran de manera uniforme a les 17 comunitats autònomes i, dins d'elles, de manera proporcional a la mida poblacional de les províncies. El terç restant, de 30.000 persones, es distribuirà de manera proporcional a la mida poblacional de cada província. Així, a la província de Barcelona s'estudiaran 5.160 persones; a Girona 1.440; a Lleida 1.200; i a Tarragona 1.500.Cada persona passarà dues proves diferents tres cops. L'estudi, doncs, tindrà tres onades, cada una separada per tres setmanes. Primer es farà un test ràpid d'immunocromatografia, per detectar els anticossos. Després, es farà un anàlisi de sang complet per analitzar la quantitat de resposta immunològica que s'ha generat. A partir d'avui i fins el 10 de maig s'hauria d'haver fet la primera onada i es podria comptar ja amb alguns resultats preliminars.Aquest estudi preveu aconseguir un mapa de la població que ha superat la malaltia i podria estar immunitzada -ara per ara encara no se sap del cert si un cop es passa el coronavirus es genera immunitat- i detectar també casos actius per aïllar-los i controlar la transmissió. L'estudi és clau per definir com es fa la desescalada, tot i que el govern espanyol ja ha començat a relaxar algunes mesures -els menors de 14 anys van poder sortir ahir de casa- i preveu que la setmana que ve, si les dades de l'epidèmia acompanyen, la resta de gent puguin sortir a passejar o fer esport seguint unes determinades condicions.

