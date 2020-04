Les imatges de gent amuntegada a la Barceloneta, qüestió de perspectiva?

En realitat la parella de primer pla i el nen están a CINC bancs de distancia. pic.twitter.com/SJ1hO8U8wc — Salvador (@24LV4) April 26, 2020

P.D. Tenia neguit per no poder comptar bé els bancs i he tornar al maps. Son més de 50 bancs. Fa la foto desde on comença la rampa de baixada, per tenir angle, i captura la taula de pinpong, i les restes de vaixells al parc de la Mar Bella ... pic.twitter.com/gbsTcRvoPl — Salvador (@24LV4) April 26, 2020

Tot pot ser qüestió de perspectiva. Un mateix paisatge pot canviar radicalment depenent de com (i des d'on) es fa la fotografia. Aquest diumenge es van viralitzar diverses imatges d'aglomeracions als carrers. Una d'elles, al passeig de la platja de Barcelona, on hi apareixen desenes de persones amuntegades en els bancs, gairebé braç amb braç . Centenars d'usuaris van difondre la instantània publicada a El País per criticar l'actitud "irresponsable" - un hashtag que va ser tendència - d'alguns pares i mares. Ara bé, tot podria ser qüestió de perspectiva.L'usuari @24LVA ha fet fortuna a Twitter amb un fil de piulades en què dona una altra visió de la mateixa imatge, analitzant-ne els detalls. Segons aquest usuari, que acumula milers de comparticions en la seva publicació, la parella que apareix en primer pla i el nen amb samarreta blanca estan a cinc bancs de distància.Prenent aquest element com a base per a calcular la posició de la resta de persones que hi apareixen, l'usuari calcula que a la foto, feta des d'una posició gairebé paral·lela, hi poden haver realment una cinquantena de bancs, tots ells de més de dos metres, i només una vintena de famílies.

