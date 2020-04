CCOO i UGT criden en vigílies de l'1 de Maig a canviar un «model social cruel»

Els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, han presentat aquest dilluns les reivindicacions de tots dos sindicats per aquest 1 de Maig, que se celebrarà en ple confinament sota el lema "Salut, treball i justícia social. La prioritat és la vida". Ho han fet en una compareixença conjunta. A causa de la pandèmia i del confinament, aquest any no hi haurà, excepcionalment, manifestació amb motiu del Dia del Treball. Els sindicats faran una intervenció televisada conjunta l'1 de Maig, que faran des de l'Hospital del Mar com a reconeixement a la feina que està fent el personal sanitari. A dos quarts de dues es farà una manifestació virtual per "omplir les xarxes" amb les reivindicacions laborals.Pacheco i Ros han defensat "la salut i el treball en un marc de justícia social" en el context de la pandèmia. "La sortida de la crisi no pot ser la pobresa", ha afirmat Ros, secretari general d'UGT a Catalunya. Les circumstàncies excepcionals no han de fer oblidar, ha dit Ros, l'exigència de modificar la reforma laboral, tot advertint: "No es pot reactivar l'economia retallant pressupostos públics". El líder de CCOO, Javier Pacheco, ha assegurat que ara toca "ser capaços de canviar un model social que ha estat cruel amb les persones" i ha criticat l'externalització de serveis en sectors sensibles. Han advocat per "reforçar els serveis públics i reformar les polítiques fiscals" per fer front a l'augment de despesa social.Les centrals han recordat que a Catalunya s'han presentat més de 93.000 ERTO i han posat en valor la feina feta pels sindicats en aquestes setmanes per donar suport als treballadors i a la viabilitat de moltes empreses. En el manifest conjunt amb motiu de l'1 de Maig , Comissions i UGT subratllen que la crisi de la pandèmia "ha posat en evidència el valor dels serveis públics, que davant l'emergència sanitària han hagut de respondre malgrat estar infradotats com a conseqüència de polítiques de privatització i de retallades pressupostàries".Els sindicats han recordat les principals xifres de la crisi provocada pel coronavirus: a Catalunya, 250.000 persones pateixen incapacitat temporal, la majoria a causa de la Covid-19, quasi 700.000 persones es troben en aquests moments afectades per un ERTO i 550.000 estan a l'atur. En total, la meitat de la població assalariada està fora del mercat de treball, i la meitat del treball autònom ha cessat l'activitat.Avui mateix, CCOO i UGT han fet un altre manifest conjunt amb motiu del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball . Les dues centrals defineixen l'actual pandèmia com "una crisi mundial de salut pública com no es recordava des de fa més d'un segle". Denuncien les retallades després de la crisi del 2008 com a destructores dels serveis públics i "una reducció d'inversions en prevenció de riscos laborals i de finançament de polítiques públiques actives en matèria preventiva".Els dos sindicats asseguren que el sistema de prevenció en el món laboral era ja molt fràgil, tant a Catalunya com a l'estat espanyol, però que la Covid-19 "ha acabat d'arrasar la prevenció a Espanya". Reclamen "una nova estratègia de seguretat i salut" per als propers anys a Catalunya i reforçar els sistemes preventius, amb més recursos per a tots els agents implicats.

