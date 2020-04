El PSC presenta la mà dreta de Pastor com a nou candidat a la investidura a Badalona

El PSC de Badalona ha fet oficial la seva voluntat de presentar candidat al ple d'investidura que s'ha de celebrar en les properes setmanes, després de la renúncia del fins ara alcalde, Álex Pastor, després que els Mossos el detinguessin per conduir begut, saltar-se el confinament i agredir els agents. L'escollit és l'actual quart tinent d'alcalde i mà dreta de pastor, Rubén Guijarro."Soc Rubén Guijarro, tinc 38 anys i soc veí de Llefià. La meva intenció és liderar el millor projecte per Badalona comptant amb tothom i les superant lògiques partidistes". Així s'ha presentat la nova cara visible dels socialistes a Badalona, estratega i líder a l'ombra de la formació a la ciutat.Com ja va passar després de les eleccions municipals, el PSC s'erigeix com a partit central de l'arc municipal i posa pressió a Albiol, però sobretot a Sabater per donar-li els vots necessaris per a una investidura que, de retruc, evitaria la investidura en segona volta de la llista més votada a les eleccions de l'any passat, la del líder popular.Guijarro ha assegurat que la seva intenció és liderar un govern d'unitat que inclogui tots els partits i ajudi a superar la crisi política, social i econòmica en què viu immersa la ciutat. "Volem deixar enrere revenges i personalismes i el PSC és l'únic que ho pot aconseguir", ha assegurat Guijarro. Ha defensat que el seu és l'únic grup capaç de vertebrar els "extrems" i teixir complicitats i consensos entre Xavier Garcia Albiol i Dolors Sabater per fer un govern d'unitat dels 27 regidors: "Tenim un paper central que ens atorga el lideratge d'aquest projecte".A nivell intern, el grup municipal també es reestructurarà, independentment de qui acabi guanyant la partida de la investidura. Guijarro passarà a ser el president de grup, Teresa González assumirà el paper de portaveu i Christian Carneado serà el nou regidor socialista en substitució de Pastor."Hi ha qui per ser dona i jove m'ha valorat per sota del que em corresponia". Aïda Llauradó (Badalona, 1984) feia aquesta afirmació en una entrevista fa sis anys, quan tot just en celebrava 30. Aleshores era presidenta d'ICV a Badalona, partit al qual ha estat vinculada la seva trajectòria política, i encapçalava l'Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere mentre Xavier García Albiol esgotava el seu mandat. Dues eleccions municipals després, amb el seu partit d'origen extint i després d'un terratrèmol polític fruit de la dimissió del socialista Álex Pastor, s'ha trobat sent alcaldessa accidental de Badalona.A les mans de Llauradó hi ha ara pilotar la transició de l'Ajuntament fins a la tria d'una nova alcaldia, fet que s'hauria de produir en un termini màxim de 20 dies. La seva aposta, ha dit, és la configuració d'un govern progressista "independentment de qui sigui alcalde" i que Badalona no torni a assistir a un "espectacle" com el que s'ha viscut en els darrers dos anys per la lluita acarnissada per l'alcaldia. La pugna entre Sabater i Albiol, però, ja ha començat, i el PSC i els comuns hauran de definir la seva estratègia. Els socialistes ho han fet aquest dilluns, presentant la via Guijarro.

