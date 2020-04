Teve.cat, la nova televisió privada catalana, s'estrena amb una entrevista a Arrimadas

Una nova televisió arriba a les pantalles de Catalunya en plena pandèmia i confinament pel coronavirus. Avui 27 d'abril s'estrena Teve.cat, la nova privada catalana que es presenta com una alternativa d'oci i actualitat "per a quedar-se a casa" en aquesta situació. El programa estrella el comanda el frare franciscà i presentador Carlos Fuentes, que torna a la televisió amb el programa de tarda Catalunya Opina . Aquest cop parlarà amb la ciutadania catalana per abordar les situacions quotidianes que viuen durant el confinament i analitzar l'actualitat.La primera entrevista serà, per les exigències de la situació actual, per vídeotrucada. Fuentes connectarà amb la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas. En aquesta primera setmana també hi participaran Gonzalo Bernardos, Mercedes Milà i Santiago Espot, entre d'altres.Aquest nou canal ocupa la franja i la freqüència que havia tingut Canal Català fins que va ser arrendada per El Punt Avui, que va cessar les emissions el passat gener degut als problemes econòmics del diari.El conseller delegat de Canal Català, Nicola Pedrazzoli, ha decidit -tot i la situació a Catalunya pel coronavirus- tornar a fer televisió. Ho considera "un acte de responsabilitat oferir una televisió amb una aposta clara per l'entreteniment i escoltar a la gent del carrer en aquest moment de confinament".La programació s'emet des del districte del 22@ de Barcelona, amb els diferents platós i estudis de la nova televisió. La mateixa cadena va assenyalar que, amb el pas de les setmanes, s'aniran incorporant nous programes i noves cares conegudes al projecte.A més del clàssic Catalunya Opina de Fuentes, que serà la cara més coneguda de l'emissora, destaca el Catalunya Opina #Youth, cada dia amb Sergi Àlex. A les 10h, els matins arrencaran amb el programa Sense Control, un magazín de la mà d'Elena Batista amb la col·laboració de Nacho Encinas. Teve.cat també tindrà espai per a l'entreteniment.A partir de les 15h, la recopilació dels vídeos més divertits de la televisió i la xarxa amb Zippi Zapping, presentat per Albert Lesan. I a les nits, Ares Teixidó i Marta Polo compartiran pis a #Queda’tacasaAmbAres, un espai despreocupat on hi haurà confidències, riures i diversió, a més de trobades informals amb personatges de l’actualitat.Teve.cat es pot sintonitzar a les freqüències de l’antic Canal Català TV a comarques com el Barcelonès, el Vallès Occidental i l'Oriental, Osona, Tarragona, Lleida o Girona. Emetrà en HD i es podrà seguir també en streaming i a la carta a www.teve.cat

