​VÍDEO Felicitem les Montserrats amb «El Virolai»

El Virolai, també conegut per Rosa d’abril en referència al començament del poema, és l'himne dedicat a la Mare de Deu de Montserrat. En temps sense pandèmia, es pot escoltar cada dia al monestir de Montserrat, cantat per l'Escolania.La lletra del Virolai va ser composada per mossèn Jacint Verdaguer i va ser publicada en el programa del certamen artístic i musical celebrat amb motiu de les festes del Mil·lenari de Montserrat, el 1880. En el mateix programa s'oferia el premi d’un flabiol d'or amb esmalts a la millor melodia popular que s'adaptés al text de Verdaguer. El 25 d’abril del mateix any fou declarada guanyadora –enmig d’una setantena de composicions– la melodia de Josep Rodoreda.Podeu llegir la lletra íntegre de la cançó i la partitura, en aquest document Aprofitem la cançó dedicada a la Moreneta per felicitar a totes les Montserrats, aquest dilluns, 27 d'abril, de la seva festivitat.A més, podeu gaudir de la interpretació de l'Escolania en aquest vídeo:

