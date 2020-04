Abertis al·lega pèrdues pel coronavirus per allargar la concessió de l'AP-7

L'1 de setembre acaba la concessió de l'AP-7 a Abertis, però l'empresa pretén, al·legant a les pèrdues que li ha causat el coronavirus pel descens de trànsit, que el contracte que els permet explotar l'autopista de la costa s'allargui el que hagi durat l'estat d'alarma. Ara Així ho avança el diari , que recorda que els casos de les concessionàries de peatge no estan entre els contemplats per rebre indemnitzacions del govern central. Les autopistes han perdut molt trànsit però l'Estat no les ha obligat a tancar i, per tant, no les vol compensar. L'empresa pressiona, segons explica el diari, al govern espanyol i als grups parlamentaris al Congrés per mirar d'esmenar els decrets.

