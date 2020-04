Catalunya registra la xifra de morts més baixa des que Salut aplica el nou recompte

Catalunya registra la xifra de morts diària més baixa des que Salut va canviar el mètode del recompte. En les últimes 24 hores han mort 118 persones, dada inferior a les 154 d'ahir i les 136 del dijous, les més baixes fins al moment.. En total, des de l'inici de la pandèmia, s'han comptabilitzat 9.764 víctimes mortals per la Covid-19.



Pel que fa als morts en centres hospitalaris, Salut ha informat que hi han perdut la vida 5.685 persones en total. Les dades dels morts als hospitals venen dels centres, i les de morts totals, de les funeràries, per la qual cosa es recullen a ritmes diferents i no tenen perquè ajustar-se exactament. De la xifra total, 2.814 persones han mort a una residència, 111 a un centre sociosanitari i 563 al domicili.

Els 815 contagis confirmats entre aquest dissabte i diumenge eleven el nombre total a 49.088. Els pacients considerats greus (que en les últimes hores només se n'han comptabilitzat 23) són 3.808. I pel que fa a les altes, que creixen a bon ritme dia rere dia, ja hi ha gairebé 28.000 persones que s'han recuperat de la Covid-19 i han estat donades d'alta.

