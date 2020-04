FOTO La imatge del passeig de la platja de Barcelona ple a vessar que ha encès la xarxa

Y luego a las 20:00 todos a aplaudir.... 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ #irresponsables pic.twitter.com/86czUYhJBy — Juanjo Muñoz 👇🏼#QuédateEnCasa (@juanjomb) April 26, 2020

Quan la setmana que ve tingui que anar tot el dia amb l’ EPI reben nous contagiats, recordaré aquestes imatges i sabré que els humans som imbècils per naturalesa. #irresponsabilitat #irresponsables pic.twitter.com/nIDBW1rU96 — Fins els nassos (@FNassos) April 26, 2020

Vamos a salir de la pandemia en 2050. pic.twitter.com/y2RZVwfcS6 — PabloMM (@pablom_m) April 26, 2020

El primer dia de relaxament de les mesures de confinament està generant controvèrisa a les xarxes. Malgrat que la sortida de les criatures està marcada per una sèrie de restriccions i recomanacions moltes persones han compartit fotografies de carrers plens de gent aglomerada, famílies amb més de tres infants, o bé parelles passejant amb un sol nen.De totes les fotografies compartides n'hi ha hagut una que especialment ha fet bullir d'indignació a la ciutadania: es tracta d'una imatge d'un banc a la Barcelona on la gent està asseguda una al costat de l'altre molt junta, gairebé fregant braç amb braç.La imatge ha corregut com la pólvora per les xarxes despertant les crítiques de moltes persones:

