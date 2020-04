VÍDEO Un dron sobrevola Sant Cugat per informar als infants de les mesures de seguretat del desconfinament

El dron de @MRSINTELLIGENC1 ha volat de nou a #SantCugat per informar els nens i nenes de les mesures per a la sortida. No grava imatges. L'aparell sobrevola la ciutat amb un àudio informatiu. pic.twitter.com/fZPEaq9eBR — Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) April 26, 2020

Imatge del dia de la presentació del dron davant de l'Ajuntament de Sant Cugat Foto: Sergi Baixas

L'Ajuntament de Sant Cugat ha explicat que un dron ha tornat a sobrevolar novament Sant Cugat per informar als infants de les mesures de seguretat en el primer dia de relaxació de desconfinament. L'aparell ha funcionat durant aquest matí i tarda arreu de la ciutat. En concret, per sobre del Parc de la Pollancreda, el Parc Central, Can Mates i zones com Volpelleres i el Camí de Can Borrell.El dron, de l'empresa Mars Intelligence amb qui el consistori vallesà manté contacte per utilitzar-lo de forma puntual des de l'inici del confinament, ha informat a través d'un altaveu de les mesures establertes per a les sortides controlades i evitar així, la propagació del coronavirus. Aquest diumenge, després de més de sis setmanes tancats a casa pel coronavirus, els més petits han pogut tornar a sortir al carrer El dron té una autonomia de vol d'aproximadament 25 minuts per bateria. Tot i que té capacitat de gravar imatges, a Sant Cugat només repetirà un missatge enregistrat per part del consistori; i per tant, no gravarà imatges dels ciutadans que es trobin pel carrer.Vicenç Guille, de l'empresa Mars Intelligence, va explicar el dia de presentació que el dron "s'aproparà a les persones i donarà aquests missatges des d'una distància de seguretat. Un aparell de "suport a la policia" que aporta "seguretat als agents", ja que no farà falta que s'apropin als ciutadans per notificar l'ordre de confinament. Guille va explicar que s'havien "posat a disposició" de diverses administracions per donar-los un cop de mà a través de la seva tecnologia.

