DOCUMENT L'estratègia sanitària del govern espanyol per quan comenci el desescalament

L'Estat ja s'està preparant per la fase de desescalament del confinament. Aquest diumenge les criatures hagin pogut sortir al carrer i dissabte el president espanyol Pedro Sánchez ja va anunciar que, si la tendència dels casos de coronavirus seguia a la baixa, es podria sortir a fer esport a partir del 2 de maig. D'aquesta manera l'executiu ja s'està preparant per abordar el desescalament que s'ha d'iniciar a partir de la segona quinzena de maig.A la roda de premsa del comitè tècnic d'aquest dissabte el màxim responsable de l'equip, Fernando Simón, ja va anunciar que a partir d'ara el sistema sanitari s'hauria de preparar per entrar en la fase de transició. En el document publicat aquest cap de setmana pel Centre de Coordinació d'Alertes Sanitàries es presenta una estratègia d'actuació sanitària basada en quatre eixos: l'assistència sanitària, la vigilància epidemiològica, la identificació precoç i contenció dels focus de contagi i les mesures de protecció col·lectiva.Aquests són els quatre punts que, segons el document, "cal garantir" per poder aconseguir un procés "ordenat de transició" cap a una "nova normalitat que garanteixi la reducció dels ingressos".En cada apartat l'executiu fa una sèrie de recomanacions i propostes que van des de la creació de centres específics de pacients sospitosos de Covid-19 dins de l'atenció primària, fins a les mesures bàsiques d'higiene col·lectiva:neteja de mans, mantenir les distancies de dos metres amb altres persones i vigilar els possibles símptomes de la malaltia.Pel que fa a la contenció de les fonts de contagi el govern espanyol no descarta l'habilitació de "capacitat hotelera o altres instal·lacions per la supervisió dels casos lleus que no puguin fer efectiu l'aïllament a casa seva". Pel que fa a l'ús dels tests de PCR, el document continua recomanant que s'utilitzin en les persones que presentin símptomes: "Diagnòstic de totes les persones simptomàtiques amb PCR o altres proves diagnòstiques que s'identifiquin com a adequades en els procediments aprovats pel Consell Interterritorial".

Estratègia sanitària del go... by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor