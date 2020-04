Dos detinguts per intentar robar en un bar de Ripollet i saquejar 14 cotxes en ple confinament

Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones, de 18 i 27 anys, per presumptament haver intentat robar de matinada un bar de Ripollet (Barcelona) i haver saquejat l'interior de 14 vehicles del municipi en només quatre dies.Els sospitosos van intentar accedir el 20 d'abril a un bar del carrer Tamarit de Ripollet. Tot i forçar la porta del local, "van fugir sense poder entrar" a l'interior de l'establiment, segons informa el cos policial en un comunicat emès aquest diumenge.La Policia Local de Ripollet havia informat als Mossos que els presumptes lladres també havien intentat robar a l'interior d'un vehicle aparcat a un pàrquing públic, cosa que va permetre als agents relacionar-los amb catorze robatoris més en diferents vehicles entre el 17 i el 20 d'abril, en ple confinament pel coronavirus. Expliquen que en tots els casos, "forçaven la porta o trencaven un vidre per emportar-se tots els objectes de valor", principalment eines de treball i electrodomèstics.El jutge en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha deixat en llibertat amb càrrecs als dos sospitosos; un d'ells amb antecedents per delictes similars, han informat des de Mossos d'Esquadra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor