«Senyal d'esperança» al País Valencià en la lluita contra el coronavirus

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat el "senyal d'esperança" que mostren les últimes dades de la situació del coronavirus al País Valencià ressaltant que el 62% dels municipis -un total de 337- no han registrat cap nou cas de coronavirus en les últimes dues setmanes. Per altra banda, també ha senyalat que més del 55% dels diagnosticats, al voltant de 2.600 persones, ja s'han curat de la Covid-19.Així s'ha pronunciat Puig després de participar en la videoconferència d'aquest diumenge entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els presidents de les comunitats autònomes. Malgrat tot, ha recordat que cal anar amb compte i prudència perquè encara "no estem fora de la crisis".A més, també ha recalcat que avui és un "dia d'alegria" perquè s'ha donat el tret de sortida a la sortida dels nens, "una de les mesures d'alleujament del confinament més esperada", ha expressat el president valencià.

