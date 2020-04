Colau no descarta reobrir parcs i platges en els propers dies

De moment no es pot anar als parcs, platges, ni muntanya. Però en funció de com evolucionin els propers dies, s'estudiarà la possibilitat de permetre l'accés a aquests espais.



Gràcies als nens i nenes i les seves famílies per la paciència i la responsabilitat

#EnsEnSortirem 🌈 — Ada Colau (@AdaColau) April 26, 2020

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que el consistori estudiarà la possibilitat de reobrir els accessos a platges i parcs "en funció de com evolucionin els propers dies". Així ho ha afirmat en una publicació a Twitter, en la qual recorda que, per ara, no s'hi pot anar i que és vital complir amb les mesures i recomanacions.Colau també ha celebrat que els infants hagin pogut "jugar a l'aire lliure i recórrer racons propers i estimats", coincidint amb el primer dia que han pogut fer sortides regulades i limitades al carrer en el marc de l'estat d'alarma.L'alcaldessa ha recordat que cal complir totes les recomanacions de seguretat i ha agraït a infants i famílies "la paciència i responsabilitat".

