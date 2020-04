FOTOS i VÍDEOS Aglomeracions als carrers el primer dia de relaxació del confinament

.

Per Arte el 26 d'abril de 2020 a les 18:03

I despres que si drets i llibertats, que si cualitat democrática... tindrien que multar sense parar a tots aquests impresentables i el que no pagui a fer treballs socials, per exemple a les residencies que fa falta gent. I aixo no es culpa de cap polític. Si aixo porta consequencies com un rebrot, a dir que la culpa es de X politic, es culpa d'aquesta gent que no val per res. 43 dies sense sortir de casa per veure aixo (a casa nomes un de nosaltres pot treballar i aprofita el viatge un cop a la setmana) no segueixo perque no vui faltar el respecte. I felicitar a qui si ho fa be que segur que també son molts. Pero pagarem tots per aixo.