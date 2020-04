Així canvia el cafè el nostre sentit del gust

El cafè canvia el nostre sentit del gust i fa més dolç la resta d'aliments; així ho ha demostrat el resultat d'una investigació conduïda a la Universitat d'Aarhus de Dinamarca. A l'estudi, més de 150 persones van ser examinades del seu sentit de l'olfacte i del gust abans i després de beure cafè. Els investigadors no van descobrir cap canvi en el sentit de l'olfacte, però si van observar que el sentit del gust dels individus es trobava afectat."Les persones analitzades després de beure cafè, es van tornar més sensibles al dolç i menys a l'amarg", explica Alexander Wieck, un dels participadors a l'estudi. Per descartar la possibilitat que la cafeïna del cafè pogués ser un factor, els investigadors van repetir l'experiment utilitzant cafè descafeïnat i els resultats van ser els mateixos."Probablement són algunes de les substàncies amargues del cafè les que provoquin aquest efecte. Això pot explicar que si gaudeixes d'un tros de xocolata negra amb cafè, el seu sabor es torni molt més suau, ja que l'amargor queda minimitzada i la dolçor augmentada", explica Wieck.Segons l'investigador, els resultats podrien proporcionar una millor comprensió del funcionament de les papil·les gustatives. "Més investigacions en aquest camp, podrien tenir importància per la forma en què regulem l'ús del sucre i dels edulcorants com additius alimentaris. Un millor coneixement pot ser potencialment utilitzar per reduir el sucre i les calories en els nostres aliments, el que seria beneficiós per un nombre de grups, incloent-hi aquells que pateixen de sobrepès o diabetis", conclou el danès.

