Ayuso trenca l'ordre d'intervenció a la reunió de presidents autonòmics perquè ha d'anar a missa

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estat una de les principals protagonistes de la conferència de presidents autonòmics d'aquest diumenge. No ho ha estat pel seu discurs, sinó perquè ha demanat trencar l'ordre d'intervenció perquè havia d'anar a una missa per les víctimes del coronavirus a la catedral de l'Almudena.Les intervencions es van succeint en base a l'ordre d'aprovació dels estatuts autonòmics, començant pel País Basc. La Comunitat de Madrid no intervé fins al penúltim torn. La presidenta madrilenya ha demanat trencar el protocol per poder anar-se'n abans de les dotze del migdia. La seva intervenció ha estat breu i en la línia del discurs de Pablo Casado, especialment crític amb Podem. Quim Torra ha elevat el to i ha dit que, de seguir així, pot acabar "en crisi humanitària". El president de la Generalitat ha demanat aquest diumenge a Sánchez recuperar la capacitat de gestió de la pandèmia a Catalunya perquè "com més a prop dels ciutadans es prenguin les decisions, millor"."Si alguna cosa ha quedat clara de la fase del confinament és que la centralització no ha funcionat", ha assegurat en la trobada telemàtica.

