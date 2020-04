Espanya treu pit i es veu ja millor que Alemanya davant la pandèmia

Salvador Illa treu pit. El ministre de Sanitat ha explicat aquest diumenge al migdia, en roda de premsa a la Moncloa per informar del resultat de la Conferència de Presidents, que "quan es va decretar l'estat d'alarma, Espanya tenia un índex de contagis superior al 35%". Segons ell s'ha passat d'aquesta dada del 14 de març "al 0,8%, cosa que implica dades de contagis inferiors als d'Alemanya", un país que s'ha posat com a exemple de gestió de la pandèmia.Illa ha explicat que després de sis setmanes de confinament "els sis grans objectius s'han complert" mentre la vicepresidenta Teresa Ribera ha indicat que ara començarà una fase de "reactivació de l'economia". Una reactivació que no ha d'indicar, però, "perdre la por al virus".Malgrat tot Illa ha indicat que és "molt precipitat" pensar en acabar l'estat d'alarma en quinze dies.Hores abans, el director del centre de coordinació d'alertes sanitàries de l'Estat, Fernando Simón, ha explicat, també en roda de premsa a la Moncloa, alguns detalls sobre el desconfinament. Ha reiterat que serà centralitzat i que s'anirà singularitzant en algunes zones a mesura que es reculli la informació i es generalitzin els tests a la primària.Sobre aquest assumpte, el ministre ha indicat que les comunitats "tindran un paper essencial i fonamental" però no ha concretat que se'ls encarregarà. "Han fet arribar les seves propostes i fixarem indicadors", ha dit. Segons Illa és necessari "coordinar-nos més encara i veure quins criteris es compleixen i de quina forma podem adoptar mesures".Simón ha fet un avançament dels plans de Pedro Sánchez, que aquest diumenge ha explicat el cap de l'executiu central als líders autonòmics en la conferència setmanal de presidents. Ha reiterat, a més, que la tendència a la baixa en el número de morts convida a l'optimisme Simón ha explicat que quan es tingui "tota la informació" es farà el desconfinament de forma diferenciada, "i d'acord amb les comunitats autònomes". Les comunitats, segons ha dit, no decidiran però aportaran informació i ajudaran. "Els presidents autonòmics han d'estar molt implicats", ha concedit. La clau, segons ell, és que l'atenció primària faci les proves de diagnòstic.Simón ha indicat que les mesures sanitàries que s'aniran prenent "afectaran molt al sistema" en un futur. Caldrà, segons ell, replantejar-se aspectes importants, relacionats amb la salut pública. "El nivell de participació i decisió ha d'integrar molts sectors, tant a les comunitats com a l'Estat", ha indicat sense detallar si això implicarà una revisió del repartiment competencial. Simón s'ha mostrat confiat que la setamana que ve es pugui passar a la següent fase , de sortir a passejar i fer esport.

