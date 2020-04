Multes de fins a 1.500 euros per incomplir les normes de les sortides amb criatures

L'incompliment de les normes establertes per les sortides amb nens podria comportar sancions des de 601 euros, segons adverteix Legálitas. Per dir això es basen en la Llei de Seguretat Ciutadana, entenent que aquestes multes aniran en la mateixa línia que la resta de les sancions per no acatar les restriccions de mobilitat que fins al moment s'estan tramitant.Així, la companyia d'assegurances i serveis jurídics apunta que podrien comportar una sanció de 601 euros les següents conductes: sortir amb els nens abans o després de l'horari permès (de 9.00 a 21.00 hores); sortir amb més de tres criatures a la vegada; accedir a parcs infantils, o estar a més d'un quilòmetre de distància del domicili.La quantia de la multa, segons assenyalen, podria pujar fins als 1.500 euros si s'aprofita el passeig amb el nen per reunir-se amb altres pares o mares d'altres nens a xerrar o compartir el passeig. També podria augmentar la sanció, segons afegeixen, si el passeig es fa a molts quilòmetres de distància de l'habitatge, visitant algun lloc perifèric.Per estimar aquestes sancions, Legálitas es basa en la Llei de Seguretat Ciutadana, concretament, en l'article 36.6 de l'esmentada norma en què es considera una infracció greu la "desobediència o resistència a l'autoritat o als seus agents en l'exercici de les seves funcions. Si bé, assenyala que, segons l'Advocacia General de l'Estat, ha d'existir necessàriament un requeriment exprés i individualitzat per part de l'agent de l'autoritat que no resulti atès, és a dir, que no pot ser qualificat automàticament com a infracció.Segons els advocats de Legálitas, les multes que fins al moment han arribat als ciutadans per desobeir l'estat d'alarma, "solen trobar-se en el més baix d'aquesta franja, és a dir, en els 601 euros". En tot cas, matisen que les sancions depenen de la gravetat dels fets, i que "un agreujant és sortir en companyia d'altres persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor