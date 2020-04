Trump deixarà de fer les rodes de premsa diàries sobre l'evolució del coronavirus perquè «no val la pena»

El president dels Estats Units, Donald Trump, deixarà de comparèixer a les rodes de premsa diàries per informar sobre l'evolució del coronavirus al país perquè "no val la pena" el temps i l'esforç dedicat.Aquesta decisió es pren dos dies després del polèmic plantejament de Trump suggerint la possibilitat de tractar la Covid-19 amb "una injecció" de desinfectant" o "aplicar llum solar" al cos humà per erradicar el virus. Un plantejament que va deixar un vídeo de la cara d'estupefacció d'una científica del govern de la Casa Blanca que s'ha fet viral. Ahir, es va fer públic que un centenar de nord-americans s'havien intoxicat amb desinfectant després de la "recomanació de Trump".

