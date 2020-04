Sense rastre del segon desaparegut al riu Gurri

Cinquè dia de recerca. Els Bombers, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i la Guàrdia Urbana de Vic han reprès aquest diumenge al matí l'operatiu per trobar el segon desaparegut al voltant del riu Gurri de Vic. Avui els equips d'emergència han decidit ampliar els treballs aigües avall, des de la desembocadura del Ter fins al Pantà de Sau i s'han intensificat treballs aquàtics per descartar punts concrets del riu com ara basses, rescloses o zones profundes.El dispositiu dona continuïtat a la cerca després que aquest dimecres es localitzés el cos sense vida d'un home desaparegut que l'havia engolit l'aigua del Gurri i es va trobar documentació d'una segona persona. Des d'aquell moment, els diferents cossos d'emergències han treballat per localitzar-lo, de moment sense èxit. Segons apunten els bombers, es tracta d'una recerca amb un escenari que canvia cada dia, ja que el cabal del riu ha anat baixant des de dimecres passat.Totes dues víctimes són treballadors de Le Porc Gourmet, l'escorxador de Santa Eugènia de Berga. Es traslladaven cap a l'empresa pel Camí Vell de Taradell. Aquesta és una zona molt freqüentada pels treballadors del polígon.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor