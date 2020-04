El govern espanyol nega que la Guàrdia Civil multés un manresà per parlar-los en català

El govern espanyol ha respost al diputat d'EH-Bildu Jon Iñarritu i a la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs que la Guàrdia Civil va denunciar el manresà Josep Maria Fius el passat 19 de març "al negar-se a indicar on se dirigia" després de ser preguntat pels agents al carrer Guimerà de Manresa, i no pas per haver-se dirigit a la benemèrita en català.Iñarritu i Borràs havien presentat dues bateries de preguntes a la mesa del Congrés després que el manresà fos denunciat per diversos agents de la Guàrdia Civil al carrer Guimerà just després que llencés la brossa als contenidors. Des d'un primer moment, Fius va explicar aque havia baixat a tirar la brossa, i diversos veïns que van ser testimonis dels fets, també ho expliquen així.Les respostes del govern espanyol alls dos diputats és gairebé idèntica i assegura que els agents van actuar "amb total observança dels protocols", malgrat que segons va explicar Fius, van iniciar una discusió amb ell perquè els parlava en català. Segons el manresà, van arribar a indicar-li que "estava obligat a dirigir-se a ells en castellà".Com no podria ser d'una altra manera, la resposta del govern indica que "en cap cas", no es va denunciar el manresà perquè parlés "idiomes cooficials diferents al castellà", malgrat que els veïns que van seguir la discussió assenyalen que la conversa girava a l'entorn de l'ús de la llengua.Cal recordar que segons l'afectat els agents van negar-se a lliurar-li la denúncia emparant-se en l'estat d'alarma.

Resposta del govern espanyo... by La muntanya russa on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor