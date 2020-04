Torra avisa que Sánchez pot acabar creant una crisi «humanitària»

Nova conferència de presidents i, si no ho ha sorpreses, de nou negativa de Pedro Sánchez a retornar les competències a les comunitats o confiar-los les decisions sobre el desconfinament malgrat les peticions de Quim Torra. El president català ha elevat el to i ha dit que, de seguir així, pot acabar "en crisi humanitària".El president de la Generalitat ha demanat aquest diumenge a Sánchez recuperar la capacitat de gestió de la pandèmia a Catalunya perquè "com més a prop dels ciutadans es prenguin les decisions, millor". "Si alguna cosa ha quedat clara de la fase del confinament és que la centralització no ha funcionat", ha assegurat en la trobada telemàtica.Torra ha recordat la lentitud del govern central en episodis com ara del del confinament total, que no es va fer fins finals de març, quinze dies després que la Generalitat ho demanés. Per ell aquesta actitud "pot acabar convertint aquesta crisi sanitària no només en una crisi econòmica i social, sinó en una crisi humanitària"."Hem de fer tot el que estigui a les nostres mans perquè això no passi", ha afirmat. Davant d'aquesta situació, el cap de l’Executiu ha plantejat tres solucions: aixecar l’estat d'alarma general que restringeix les competències autonòmiques, mantenir l'estat d'alarma a alguns territoris (deixant fora els que vulguin afrontar la seva pròpia gestió del desconfinament) o modificar-lo perquè l'autoritat competent siguin els governs territorials. En paraules del president Torra, "no sé com es pot decidir des de Madrid sense tenir en compte l’opinió unànime de la comunitat mèdica i científica catalana".En la seva intervenció, el president de la Generalitat ha qüestionat, segons la versió que ha difós Presidència, la utilitat d’aquestes reunions, unes trobades que s'han convertit en "l’eco dels dissabtes" ja que el president espanyol "es limita a repetir els anuncis fets el dia abans en roda de premsa".Per aquest motiu, el president Torra ha instat a celebrar aquesta trobada els dissabtes per tal de fomentar el debat i les propostes territorials i que, posteriorment, el president espanyol traslladi als ciutadans "el que hem decidit entre tots". "Posem la vida i la salut dels ciutadans per davant de qualsevol altre criteri en la presa de decisions", ha sentenciat.

