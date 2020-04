VÍDEO Confiscats 495 quilos de cocaïna de «gran puresa» al port de Barcelona

La Guàrdia Civil i la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera han incautat 495 quilos de cocaïna de "gran puresa" al Port de Barcelona. Segons un comunicat del cos de policia nacional, el passat dimecres 22 d'abril en el marc de l'operació Confinity-Interdit, van interceptar la droga després d'una "exhaustiva anàlisi" d'empreses importadores de mercaderies de països sud-americans a l'Estat espanyol a través del port català.L'empresa destinatària de la mercaderia, que s'ubica a Barcelona, havia declarat la importació d'estelles de fusta, un combustible que s'utilitza per a estufes i xemeneies. A l'interior del contenidor que procedia de Paraguai però, s'hi van trobar 450 paquets d'1,1 quilos cadascun, camuflats entre les estelles evitant la detecció d'escàners i dificultant la feina dels gossos.Dos dies després d'intervenir la droga van ser detingudes tres persones com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues, una de les quals, segons diuen, va oposar una "forta resistència" en el moment de la detenció.Durant els darrers dos mesos, tant Guàrdia Civil com Vigilància Duanera han efectuat diferents apertures i inspeccions en nombrosos contenidors del Port de Barcelona, amb el fi de verificar el seu contingut davant la sospita d'intents d'introducció de grans quantitats de cocaïna al país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor