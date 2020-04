Es podrà obrir expedient als menors de més de 14 anys que se saltin el confinament més d'un cop

Els fiscals de Menors obriran expedient als joves d'entre 14 i 17 que se saltin el confinament més d'una vegada. Això es deu a que la reincidència del trencament de les restriccions de mobilitat per la Covid-19 és considerada com un delicte de desobediència.Aquesta decisió ha estat comunicada a través del Fiscal de Sala Coordinador de Menors, Javier Huete, a la resta de fiscals de menors d'Espanya. Es tracta de la resposta que s'ha donat davant les reiterades consultes que s'havien fet sobre com calia actuar amb aquells nens de 14 anys o més que es saltaven el confinament."Si un menor s'escapoleix, s'ha d'avisar a la policia perquè el localitzi i el torni. Quina conseqüència té per al menor? Si és la primera vegada, s'intenta fer-li entendre i s'adverteix a el menor que si torna a reincidir, hi hauria un delicte de desobediència i s'obriria un expedient ", ha explicat Javier Huete en declaracions a Europa Press.En cas que el menor de 14 anys o més reincideixi en la seva conducta, la policia ho ha de notificar al fiscal i aquest obrirà diligències preliminars. Un cop resoltes aquestes està en les mans del lletrat decidir porta al jove davant del jutge de menors. Si ho comunica a el jutge, se celebraria l'audiència, podent arribar a una sentència condemnatòria.En tot cas, Huete ha precisat que només en el cas que el delicte de desobediència per saltar-se de manera reiterada el confinament, fora acompanyat per un altre delicte més greu, com el d'atemptat contra els agents de policia, el fiscal podria sol·licitar una mesura cautelar d'internament en centre tancat. Així ha puntualitzat que aquest fet és "molt excepcional", ja que el Comitè de Drets de l'Infant ha recomanat que els menors que se saltin el confinament siguin reintegrats a les famílies o centres de protecció.

