Budó titlla de «monòleg» les reunions telemàtiques de presidents autonòmics

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha criticat aquest diumenge la dinàmica de les reunions telemàtiques de presidents autonòmics amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, per abordar la crisi del coronavirus: "Mai és un diàleg, sempre és un monòleg".En la reunió d'aquest diumenge (la setena des que es va declarar l'estat d'alarma), el president de la Generalitat, Quim Torra, traslladarà a Sánchez el pla de desconfinament que defensa el Govern per a Catalunya. "Nosaltres direm el que direm, però serà un monòleg", ha lamentat Budó en una entrevista en Rac1."No s'escolta ni es té en compte l'opinió i la perícia dels diferents territoris", la qual cosa, segons Budó, va en contra del coneixement que té cada autoritat de l'autonomia que gestiona.Si bé en la consellera ha reconegut que en la reunió de la setmana passada van apreciar un canvi de to ha volgut afegir que "potser solament eren bones intencions del moment". En aquest sentit ha descatat que aquest gest ha estat una cosa que no ha tingut "continuïtat".Per altra banda, ha lamentat que en la roda de premsa d'aquest dissabte Sánchez ja anunciés decisions que, al seu parer, haurien d'haver-se pres de forma consensuada amb les comunitats autònomes, i ha demanat al Govern que "repensi" algunes d'elles tenint en compte el que proposin els presidents aquest diumenge.

