FOTOS Primer dia que els infants poden sortir al carrer durant el confinament

Després de sis setmanes de confinament a casa finalment els nens i nenes han pogut sortir al carrer. Aquest diumenge 26 d'abril és el primer dia que les criatures poden sortir de casa acompanyades d'un adult, encara que ho han de fer tot seguint una sèrie de restriccions, com ara no anar més lluny d'un quilòmetre i només poder estar-se una hora com a màxim.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor