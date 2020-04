Descens de les defuncions per coronavirus a l'Estat: 288 en les darreres 24 hores

Espanya ha registrat una lleugera pujada en el nombre de morts per coronavirus, amb 288 en 24 hores, segons dades del Ministeri de Sanitat. Ahir va haver-hi un lleuger repunt de les víctimes, amb 367 morts, però avui la tendència a la baixa en les morts torna a repetir-se i confirma el descens que s'ha vist aquest setmana. De fet, la caiguda d'avui suposa la xifra més baixa des del 20 de març. El total de víctimes mortals a l'Estat des que va començar la crisi se situa ja en les 23.190.



Els nous contagis registrats per test de PCR aquest dissabte es situen en 1.729 fet que elevaria la xifra de positius a 207.634. A diferència d'ahir avui no s'han publicat dades en relació als positius registrats pels tests d'anticossos.

La bona notícia la trobem, un dia més, en el nombre d'altes: en les últimes 24 hores, han superat la malaltia 3.024 persones i des de l'inici de la crisi la xifra se situa en 98.024.

