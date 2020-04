Els nens prenen el carrer després de més de sis setmanes confinats: «Avui s'ha vestit ell sol»

Una mare i la seva filla jugant a una plaça del centre de Sant Cugat Foto: Sergi Baixas



Un pare acompanyat dels seus dos fills passejant per un parc de la ciutat Foto: Sergi Baixas

Un pare i el seu fill dirigint-se al Turó de Can Mates Foto: Sergi Baixas

Després de més de sis setmanes de confinament, aquest diumenge 26 d'abril, els primers nens d'arreu de Catalunya han començat a tornar a trepitjar el carrer. Es tracta de la primera mesura de relaxació promoguda pel que dona el tret de sortida a una desescalada gradual de les restriccions de la quarantena.A partir d'avui, els infants fins als 14 anys podran sortir una vegada al dia entre les 9 h del matí i les 21 h del vespre acompanyats sempre d'un adult. Els més petits de casa podran córrer, saltar i fer exercici mentre estiguin permanentment supervisats i sense allunyar-se més d'un quilòmetre de casa durant un màxim d'una hora al dia. Tot i aquest inici de sortides controlades, s'han de seguir una sèrie de mesures higièniques i de seguretat estrictes A primera hora del matí, a Sant Cugat del Vallès, ja s'han començat a deixar veure les primeres famílies fent les seves primeres passejades des de l'inici del confinament. "Els nens ens han aixecat del llit", expliquen els Ortiz vestits d'esport i amb patinets. Confessen que tenien "moltes ganes de tornar a sortir a l'aire lliure" per fer una mica d'exercici, ja que a casa "per molt que ho intentem, se'ns queda petita".Al Turó de Can Mates de Sant Cugat, la família Tarbal diuen que feia una setmana que tenien marcat aquest dia al calendari, "no parlàvem d'altra cosa". El nen té només 16 mesos, però la mare confessa que "tot i que encara no sap parlar, es notava que tenia ganes de sortir". "Avui s'ha vestit ell sol", ha exclamat.Per la seva banda, els Gonzàlez comenten que s'han adaptat "prou bé" a la situació de confinament i aquests dies han aprofitat per dedicar-se a fer diverses manualitats per pal·liar l'avorriment. Els nens s'han fet ells mateixos les mascaretes casolanes que han utilitzat per primera vegada fora de casa. Tot i que hi havia certa emoció per tornar al carrer diu que "al cap de deu minuts ja m'estaven demanant tornar a casa. No estan acostumats".En aquest sentit també es manifesta la família Fradera relatant que "avui és el primer dia que sortim tots i el primer que hem fet ha estat posar-nos a córrer". No obstant, comenta que vint minuts després, "la petita ja està esgotada" tot i que assegura que aprofitaran el màxim l'hora d'avui permesa per acabar de donar una volta abans de tornar cap a casa.Finalment, l'Octavio explica que el seu fill, igual que el pare, tenia moltes ganes de sortir de casa, "però al moment d'obrir la porta, li ha agafat una mica de respecte i l'he hagut d'agafar en braços". Tot i l'inici de certa " por " del petit, explica que ara està "com boig" i "al·lucina" en veure com ha crescut la gespa als espais verds de la ciutat vallesana durant aquests dies mentre va amunt i avall en la seva motocicleta sense pedals.

