Creix un 33% el nombre de persones mortes trobades a casa durant el confinament

El nombre de persones que moren soles a casa ha crescut durant el primer mes de confinament un 33% respecte al mateix període de l'any passat. En concret, des del 13 de març fins al 14 d'abril d'aquest any, els Bombers s'han trobat 42 persones mortes al entrar al domicili. En canvi, en les mateixes dates de l'any passat, el nombre de defuncions era de 28, tot i que el de serveis que va fer el cos era més alt. La majoria d'aquests casos són de persones grans que viuen soles a casa. Des de Creu Roja alerten que el confinament afecta especialment aquest col·lectiu i per això demanen que l'entorn dels avis no perdi el contacte amb ells. De fet, des dels ajuntaments s'ha incrementat l'atenció telefònica a persones grans que viuen soles.Durant el primer mes de confinament els Bombers han fet un total de 522 entrades en habitatges, alertats per veïns, serveis socials o d'emergència. Això són 27 menys que en el mateix període de l'any passat. En canvi, el nombre de persones mortes que s'han trobat a dins ha crescut. De les 28 del 2019 a les 42 d'aquest any. En la majoria de casos que el cos hagut d'anar a obrir un domicili s'hi han trobat una persona gran que viu sola. El problema amb el confinament és que aquests avis han perdut la xarxa social que tenien abans, un fet que preocupa als ajuntaments. Per això, la majoria de consistoris han començat a prendre mesures en aquest aspecte.A tall d'exemple, a Girona l'Ajuntament ha fet un llistat de les persones més grans de 65 anys que figuren al padró i ha fet una ronda de trucades per tal de saber les seves necessitats, ja que les que fan ús dels Serveis Socials són "una part limitada". La regidora del ram, Núria Pi, explica que la feina es va fer amb voluntaris i gràcies a això van poder "desgranar" les necessitats que calia cobrir."N'hi ha que tenen família i una xarxa social activa. Aquestes no han necessitat l'assistència, en canvi, d'altres que també tenen família els ha afectat el fet d'estar moltes hores sols tancats a casa i els hem ofert suport psicològic. També n'hi ha d'altres que necessiten ajuda en necessitats bàsiques com baixar les escombraries o fer la compra", explica Pi.L'inconvenient més important que s'han trobat, però, ha estat en aquelles persones que estaven contagiades per la covid-19 i que es poden estar a casa perquè no requereixen anar a l'hospital. Pi assenyala que a l'inici "va costar més" treballar amb aquests avis, ja que no hi havia equips per donar el servei."Quan ens trobàvem amb persones contagiades es feia molt difícil oferir una atenció a domicili, perquè no hi havia el material adequat i costava molt trobar-ne. En canvi, en aquells avis que viuen sols però que no tenen coronavirus ha estat molt més àgil", assenyala la regidora.Des de la Creu Roja expliquen que el confinament genera "un major aïllament" en persones que estaven acostumades a tenir una xarxa social, encara que visquin soles. En aquest sentit, la tècnica de l'entitat del tercer sector, Verònica Hortas, explica que caldrà fer un treball posterior per tal que aquests avis tornin a tenir la iniciativa de sortir al carrer."Conforme s'ha anat allargant el confinament i han aparegut més dades de persones que han mort ens hem trobat que ha crescut la ansietat, avis que han perdut la gana i que se senten més vulnerables pel fet d'estar sol", explica Hortas.En aquest sentit, la tècnica de Creu Roja explica que moltes situacions quotidianes com visites de familiars o trobades amb els veïns que ara no es produeixen, són un punt de suport i de cert control.Per això, la tècnica de Creu Roja demana que "no es perdi el contacte" i la xarxa amb les persones grans que viuen soles durant el confinament. "Hem de tenir en compte que tornar a la normalitat per aquestes persones, que seran les últimes en sortir, serà un procés molt influenciat pel que han viscut durant aquest període", conclou Horta.

