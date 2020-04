La millor manera de calcular fins on puc passejar amb els nens

A partir d'aquest diumenge, els infants podran sortir al carrer després més de sis setmanes de confinament total pel coronavirus . Tal com ha establert el govern espanyol, no es podran allunyar més d'un quilòmetre de casa i hauran d'anar acompanyats d'un adult que convisqui amb ells.Tot i això, com es pot mesurar aquesta distància d'un quilòmetre? A part de l'eina de Google Maps tamé hi ha aquesta la web de la cooperativa Geomati que, només indicant-li la teva ubicació a sobre del mapa. Us expliquem a continuació com funcionen les dues aplicacions:, activar la ubicació i buscar la nostra ubicació.(amb el botó dret) i seleccionar l'opció "Mesurar distància".que es vol seguir (amb el botó esquerre) i es veurà com es dibuixa una línia i alhora es mesura la distància.

