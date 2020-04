Sánchez anuncia que es podrà fer esport i passejar a partir del 2 de maig

Com és habitual cada dissabte des de l'inici de la crisi del coronavirus, Pedro Sánchez ha comparegut des de la Moncloa per situar l'estadi de combat a la pandèmia. En aquesta ocasió, Sánchez ha aprofitat la roda de premsa des de la Moncloa per anunciar que dimarts s'aprovarà al consell de ministres el pla de desconfinament de l'Estat, que es desplegarà de forma "gradual" i "progressiva" durant el mes de maig. Una de les primeres mesures de la desescalada s'activarà dissabte de la setmana que ve, 2 de maig: es podrà fer esport al carrer i passejar, si les dades epidemiològiques que maneja el govern espanyol ho permeten.Sánchez ha especificat que les mesures de desescalada que es prenguin el mes que ve s'aplicaran forma "asimètrica" per territoris, tot i que es guiaran per unes "mateixes regles". "Hem de ser molt prudents", ha explicat el president espanyol sobre la nova etapa que s'obre.En la intervenció des de la Moncloa, el líder del PSOE ha apuntat que el desconfinament es farà per etapes, tant pel que fa a la reobertura de comerços com en l'activitat del sector industrial. "No avançarem tots a la mateixa velocitat, però sí que ho farem amb les mateixes regles", ha insistit Sánchez, que ha recordat que es faran servir criteris objectius per fonamentar les decisions polítiques del retorn a la normalitat. "La desescalada serà en equip", ha afegit.Sánchez també ha enviat dos missatges a la Generalitat: ha recordat que les regles sobre les mesures de desconfinament dels menors de 14 anys que es posaran en pràctica aquest diumenge les fixa l'Estat - el Govern havia traslladat consells a les famílies - i que el pla de desescalada el determinarà la Moncloa i no el president català, Quim Torra. "L'ordre del Ministeri de Sanitat [sobre la sortida dels nens] és clara i és la que s'ha de seguir", ha afirmat.En paral·lel a les reunions de la Moncloa, Torra ha presentat aquest dissabte el pla de desconfinament de la Generalitat -que presenta cinc fases de desescalada- i ha recordat que, en la reunió de presidents autonòmics amb Sánchez, demanarà que es retornin les competències a la Generalitat per poder gestionar la següent etapa de la pandèmia a Catalunya.Torra ha avançat que plantejarà a la Moncloa tres opcions per recuperar les competències : aixecar l'estat d'alarma, mantenir l'estat d'alarma només en alguns territoris -aquells que així ho sol·licitin- o modificar l'estat d'alarma perquè la Generalitat sigui l'autoritat competent a Catalunya una altra vegada. "No es pot gestionar el desconfinament a 600 quilòmetres de distància", ha afirmat el president, que ha recordat que "la centralització no ha funcionat de manera de positiva". "Fins ara no se'ns ha escoltat, o se'ns ha escoltat 15 dies després", ha reblat.Sánchez, en el torn de preguntes de la premsa, ha tret ferro al relleu dels uniformats de les rodes de premsa del comitè tècnic de la crisi del coronavirus . A partir d'aquest diumenge ja no hi haurà ni representants de la Guàrdia Civil ni de la Policia Nacional. "No prescindim de ningú. Els agraeixo el seu esforç", ha dit el president espanyol. "La qüestió és que la missió, des d'aquest punt de vista, està completada i entrem en una nova fase, i els portaveus han de ser necessàriament uns altres", ha afegit.El portaveu de l'Estat en la lluita contra el coronavirus, Fernando Simón, continuarà informant en les rodes de premsa del govern espanyol, i l'acompanyarà la secretària general de Transports, María José Rallo. La Moncloa intenta, amb aquest canvi, acabar amb la polèmica sobre una presència excessiva dels cossos i forces de seguretat en les compareixences públiques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor