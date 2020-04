El govern espanyol, sobre la tornada del futbol: «No proposarem proves massives a asimptomàtics»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, s'ha referit aquest dissabte a aquesta qüestió tot afirmant que els tècnics del Ministeri de Sanitat "no proposaran proves massives per detectar el coronavirus en persones asimptomàtiques", encara que siguin jugadors de futbol.Així i tot, Simón, ha obert les portes a que les companyies les puguin practicar "si s'ajusten a les recomanacions dels experts i a les decisions que s'aprovin en altres nivells". En aquesta direcció, ha recalcat que les empreses que facin aquests test han de saber interpretar el resultat i comprovar-lo quan no sigui concloent, donar atenció sanitària als positius i fer seguiment dels seus contactes.Per a Simón, les proves en persones amb simptomatologia o que hagin estat en contacte amb casos positius "tenen molt més sentit" que les proves massives en poblacions asimptomàtiques. En aquest sentit, ha assegurat que "qui ho faci, ho farà", tot afegint que des del Ministeri no poden recomanar fer proves d'aquest tipus "sense tenir ben coordinats i establerts aquests processos".Preguntat per l'opció que no es puguin jugar les 11 jornades pendents, el president de la Lliga, Javier Tebas, va assegurar que actualment no es planteja "aquest escenari". "Ni la UEFA ni la Lliga ho tenim plantejat. Fins al 31 de juliol segur que podem jugar i fins i tot es podria allargar una mica més. Estic convençut que acabarem la temporada i tindrem espai per fer la propera i acabar-la a temps", va assenyalar.