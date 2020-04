DOCUMENT Les respostes a 30 dubtes que planteja el desconfinament dels infants

El compte de Protecció civil a Twitter ha compartit un document amb 30 preguntes i respostes sobre el desconfinament dels nens amb la intenció de resoldre dubtes i evitar que el nombre d'infraccions provocades per aquest relaxament es disparin.El desconfinament controlat dels menors de 14 anys és la primera mesura de relaxació que es prendrà d'una desescalada que no arrencarà fins a la segona meitat de maig. Podran sortir un cop al dia entre les 9 del matí i les 9 del vespre, hauran d'anar sempre acompanyats per un adult, podran córrer, saltar i fer exercici permanentment supervisats i ningú es podrà allunyar a més d'un quilòmetre de casa.

FAQS de Protecció Civil sob... by naciodigital on Scribd

