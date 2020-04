Agricultura permetrà caçar animals salvatges quan es prevegin danys al camp

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha accedit a ampliar les actuacions per fer front als danys a l'activitat agrària per part de les espècies cinegètiques, tal com havien demanat diverses entitats de caçadors i sindicats agraris com Unió de Pagesos. D'aquesta manera, els pagesos o ramaders que pateixin o prevegin danys severs al camp podran sol·licitar una autorització excepcional de control de l'espècie.En el cas que el pagès o el ramader afectat sigui caçador podrà dur a terme les actuacions per a la protecció dels cultius dins les seves finques. Unió de Pagesos lamenta que el govern hagi tardat "més d'un mes" en ampliar aquestes mesures.El sindicat assegura que en les últimes setmanes de confinament hi ha hagut un important augment de danys als conreus per part d'espècies cinegètiques com a conseqüència de la covid-19. A més, recorda que el control d'algunes espècies, sobretot els senglars, és clau per evitar la propagació de malalties, especialment la pesta porcina africana (PPA) i la tuberculosi bovina.En aquest sentit, el Departament accepta que la pagesia afectada sol·liciti una autorització excepcional de control de l'espècie quan el pagès o el ramader pateixi o prevegi que patirà danys severs. En el cas que l'afectat sigui caçador podrà dur a terme les actuacions per a la protecció dels cultius dins les seves finques, tal com reclamava el sindicat. Les actuacions dels agents rurals també podran portar-les a terme caçadors de l'Àrea Privada de Caça on estigui ubicada la parcel·la amb danys si són de la zona i compleixen les mesures sanitàries establertes.Una altra de les peticions del sindicat acceptada per Agricultura és l'activació de les autoritzacions excepcionals preventives emeses abans de la declaració de l'estat d'alarma i que havien quedat suspeses, com és el cas del Parc Agrari del Baix Llobregat. També que el Departament durà a terme actuacions d'ofici en zones d'elevada densitat i risc de danys en el cas del porc senglar, o incloses en ones amb molts danys constats per l'dministració.Unió de Pagesos demana que les sol·licituds es tramitin amb rapides i que les condicions de les autoritzacions permetin fer les actuacions "amb el mètode i nombre de caçadors necessaris perquè siguin eficaces".El sindicat assenyala que cal tenir present que la situació dels danys de fauna als conreus anirà empitjorant a mesura que avanci el desenvolupament d'aquests. En el cas de la cirera, indiquen que ja hi ha danys d'estornells i garses, i en algunes zones, de senglars.Mentre, els conreus d'horta pateixen danys de tudons, i els arbres joves i els brots tendres de fruiters i vinya de tot Catalunya, de cabirols, especialment a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Bages, el Penedès i la plana de Lleida. En el cas de la vinya, Unió de Pagesos calcula que els danys suposen el 100% de pèrdua de la collita.

