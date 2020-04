GUIA Com actuar en cas de violència masclista durant el confinament

Amb la intenció de prevenir casos, la policia s'adreça a les persones recordar-los que el confinament no significa impunitat, al mateix temps que anima la ciutadania a informar i/o denunciar en cas de tenir coneixement d'una situació de maltractament. Fins ara, si els requeriments policials per violència domèstica han augmentat en una quarta part és per "discussions pujades de to o baralles entre germans" després de compartir més hores del que és habitual, tal com relata la inspectora Montse Escudé, de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà (UCPAC).