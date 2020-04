Els Mossos d'Esquadra han detingut 572 persones per casos de violència de gènere i violència domèstica durant el primer mes de confinament, en el període comprès del 14 de març al 17 d'abril. Les denúncies per maltractaments, però, no han augmentat tal com es pressagiava , i s'han mantingut entre un 36 i un 50% per sota de les dades corresponents al mateix període de l'any passat.Tot i això, tal com relata a ACN la cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà, Montse Escudé, no es descarta que quan s'aixequi el confinament, les víctimes que no han informat de la seva situació a causa de l'aïllament ho comencin a fer, cosa que faria augmentar la xifra de denúncies i molt possiblement de detencions.

