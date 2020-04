Els Mossos han detingut 572 persones per violència domèstica des de l'inici del confinament

Els Mossos d'Esquadra han detingut 572 persones per casos de violència de gènere i violència domèstica durant el primer mes de confinament, en el període comprès del 14 de març al 17 d'abril. Les denúncies per maltractaments, però, no han augmentat tal com es pressagiava , i s'han mantingut entre un 36 i un 50% per sota de les dades corresponents al mateix període de l'any passat.Tot i això, tal com relata a ACN la cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà, Montse Escudé, no es descarta que quan s'aixequi el confinament, les víctimes que no han informat de la seva situació a causa de l'aïllament ho comencin a fer, cosa que faria augmentar la xifra de denúncies i molt possiblement de detencions.Amb l'objectiu de combatre la violència domèstica i de gènere durant el confinament, els Mossos d'Esquadra han elaborat una guia que conté consells i informació d'interès destinada als col·lectius considerats més vulnerables: menors d'edat, dones i persones discapacitades.Tot i així, pel que fa als requeriments policials -ja sigui per trucades al telèfon d'emergències 112 o per actuacions- sí que augmenten un 26% els casos de violència domèstica, principalment derivats de problemes de convivència i conflictivitat en el sí de les famílies. "Discussions pujades de to entre pares i adolescents pel confinament i el règim de sortides o baralles entre germans per l'ús de la consola, per exemple", ha detallat la inspectora Escudé.Pel que fa a la violència contra les dones, el Govern de la Generalitat ha treballat per garantir l’atenció a les dones en situació de violències masclistes durant el confinament. Les 5 oficines de l’Institut Català de les Dones, els SIE (Serveis d’Intervenció Especialitzada), els SIAD (Serveis d’Informació i Atenció a les Dones) municipals i Mossos d’Esquadra estan prioritzant les atencions telemàtiques i fan aquests dies un especial seguiment de les usuàries que tenen identificades i que conviuen amb l’agressor. També fan atencions presencials en aquells casos en què es creu necessari. De la mateixa manera actua el servei d’acompanyament a la víctima del Departament de Justícia.Altres estratègies per facilitar aquesta atenció han estat reforçar del Servei telefònic permanent 900 900 120 i fer-ne una àmplia divulgació a través d’anuncis en televisió i ràdio i xarxes socials. A més, s’ha habilitat la línia de Whatsapp 671778540, que fa més accessible la comunicació escrita i immediata amb les persones professionals d’aquest servei (psicòlogues, treballadores socials, metgesses i advocades) al qual també es pot accedir a través del correu electrònic 900900120@gencat.cat Tant el telèfon 900 900 120 com el web dones.gencat.cat , en l’apartat “Serveis en l’estat de confinament” , centralitzen tota la informació sobre les modificacions que han sofert els serveis d’atenció a dones en situació de violència masclista en temps de confinament i com accedir-hi, ja siguin serveis d’altres departaments de la Generalitat, ajuntaments, consells comarcals, i entitats d’atenció.

