Es fan passar pel teu banc i et demanen que cliquis un enllaç amb l’objectiu que omplis un formulari que et demana dades personals i bancàries. Ni cas! Es tracta d’un #phishing pic.twitter.com/9A6Plr66J5 — Mossos (@mossos) April 25, 2020

Els Mossos d'Esquadra avisen d'una estafa bancària via missatge de text als mòbils. Es tracta d'un SMS que, fent-se passar pel Banc Santander, comunica a la persona que el seu compte ha estat "deshabilitat per raons de seguretat" i dona un enllaç on es pot activar. Tal com expliquen des del cos policial, es tracta d'una pràctica de phising (estafa online) i no s'ha d'obrir l'enllaç.En cas de fer-ho l'usuari es trobarà que demana les dades bancàries i personals, cosa que des de Mossos demanen no fer-ho per seguretat.

