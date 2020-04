Un centenar de nord-americans s'intoxiquen amb desinfectant després de la «recomanació» de Trump

Més de 100 nord-americans han estat hospitalitzats després d'haver ingerit detergent o lleixiu a causa de les indicacions que va donar Donald Trump , que en la roda de premsa del passat dijous va especular sobre la ingesta i injecció de desinfectants per aturar el coronavirus. L'Agència Nord-americana de l'Medicament havia desmentit les paraules del republicà, però aquesta alerta no ha estat suficient per evitar víctimes.L'estat de Maryland, d'acord amb la informació de l'oficina de governador, ha enviat un avís d'emergència a la població després de rebre més de desenes de trucades sobre el consum de desinfectant com a possible tractament per aturar el coronavirus. El mateix president va haver de matisar les seves paraules un dia després assegurant que parlava de manera "sarcàstica".Més de 890.000 persones s’han infectat als Estats Units, on s'han registrat més de 51.000 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor