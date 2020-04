A presó un veí del Vendrell detingut tres dies seguits per saltar-se el confinament

Un home de 25 anys i veí del Vendrell va ingressar aquest divendres a presó després de ser detingut durant tres dies seguits per saltar-se les ordres del confinament. Abans, ja havia sigut sancionat una desena de vegades. Fonts policials indiquen que l'individu, que està acusat d'un delicte de trencament de condemna, va intentar mossegar a un agent en la seva última detenció, aquest dijous.A més, al mateix municipi, la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra van identificar una persona que anava pel carrer sense justificació. Un cop identificat, les dotacions van constatar que li constava un ordre de cerca i captura, fets pels quals va ser detingut i dirigit a comissaria, on se li van instruir les diligències judicials corresponents. A més, l'infractor va ser denunciat per incompliment de l'estàt d'alarma.En un altre control establert a la carretera de Valls, els agents van aturat un vehicle i van practicar-li una prova d'alcoholèmia al conductor. L'home, de 48 anys, va donar un resultat de 0,82 mg/l, motiu pel qual se li va atribuir un presumpte delicte contra la seguretat viària i una denúncia per saltar-se el confinament.

