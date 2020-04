Un horari per passejar, parcs precintats i bars amb menys gent: el pla de desconfinament del Govern

La reunió extraordinària del consell executiu d'aquest dissabte ha servit per validar el pla de desconfinament del Govern, preparat en les darreres setmanes amb les aportacions dels experts de Salut i de l'equip liderat per Oriol Mitjà, assessor del president Quim Torra. En la compareixença des de la Casa dels Canonges, Torra ha explicat els eixos del pla i ha recordat que demà, en la reunió de presidents autonòmics amb Pedro Sánchez, demanarà que es retornin les competències a la Generalitat de forma immediata per poder gestionar el desconfinament des de Catalunya.Malgrat no disposar de les atribucions per fixar el camí cap a una "nova normalitat" -així l'ha definida Torra-, el Govern ha tirar endavant la seva proposta. Què diu el document de 50 pàgines aprovat avui al consell executiu? Es determinen cinc fases per al desconfinament, es recomana fer tests massius per controlar la propagació del coronavirus fins que hi hagi un tractament o una vacuna, es plantegen mesures per a la gestió del transport públic i s'estableix que els esdeveniments amb molta afluència de públic tardaran a arribar.El pla del Govern planteja un relaxament de les mesures de confinament de forma "progressiva i esglaonada", tal com ha detallat Torra. La primera etapa, ja implementada a partir de les indicacions de l'Estat, és la tornada de persones sanes a llocs de treballs no essencials, per bé que es continua promocionant el teletreball. A partir d'aquí, totes les decisions per canviar de fase "estaran basades en les dades epidemiològiques", ha recalcat el president de la Generalitat. La situació de les UCI determinarà el salt de fases. Ara mateix, hi ha 902 llits d'UCI ocupats per pacients afectats per la Covid-19.El segon pas en el pla seria el desconfinament parcial i controlat de sectors concrets de població, "amb especial atenció als menors i a la gent més de 65 anys". En aquesta fase es permetrien sortides per passejar o per fer activitat física individual a l'aire lliure i mantenint distàncies de seguretat. "S'hauria d'assignar una franja horària exclusiva per poder sortir a passejar", detalla el document, i els menors haurien de sortir acompanyats. Els parcs infantils i els espais amb material esportiu a l'aire lliure estarien precintats.La tercera fase de l'estratègia serà la reobertura de botigues en funció de la seva superfície, aforament, tipus de producte i ubicació, així com l'autorització d'actes o esdeveniments de baix aforament, sempre per sota de les 30 persones. L'obertura de bars, cafeteries i restaurants estarà condicionada per la dimensió del local i la capacitat d'aplicar mesures de prevenció, i es podrien demorar fins a una quarta o cinquena fase. Caldrà preservar una distància de seguretat i utilitzar mascaretes.El quart pas, si s'aconsegueixen evitar rebrots, serà l'obertura d'escoles i d'equipaments culturals i esportius. I, en una cinquena i última fase, es permetrien els esdeveniments amb un aforament de més de 30 persones, ja siguin actes socials, culturals, esportius i musicals. En el document presentat pel Govern es desaconsella "qualsevol esdeveniment multitudinari o concentracions de més de 30 persones, tant en espais oberts com tancats, fins que el risc sigui molt baix".L'aforament dels espais tancats haurà s'haurà de reduir a un terç de la seva capacitat màxima. Aquesta és la recomanació del Govern, que també demana senyalitzar els locals "degudament" per facilitar la distància prudencial entre les persones. "En el cas que en aquests espais hi hagi cadires, bancs o taules, s'han de disposar de manera que garanteixin la distància d'un metre i mig entre", especifica el document.Durant tota la fase de desconfinament gradual, la Generalitat trasllada la recomanació a tota la població d'usar mascaretes "durant qualsevol interacció fora del domicili, especialment quan es visitin espais tancats". Preferiblement, es proposa l'ús de mascareta quirúrgica, però també es poden utilitzar mascaretes no mèdiques fabricades amb diversos tèxtils o material plàstic. L'ús de guants no és necessària de manera generalitzada, per bé que s'aconsella a llocs de treballs o locals públics.Al carrer i als llocs de feina, es planteja evitar les salutacions amb una encaixada de mans, així com també abraçades o petons, i es recalca la necessitat de mantenir una distància mínima d'un metre i mig durant la interacció amb altres persones.Torra ha avançat que avui mateix enviarà el document elaborat pels experts a la Moncloa i que plantejarà a Sánchez tres opcions per recuperar les competències : aixecar l'estat d'alarma, mantenir l'estat d'alarma només en alguns territoris -aquells que així ho sol·licitin- o modificar l'estat d'alarma perquè la Generalitat sigui l'autoritat competent a Catalunya una altra vegada. "No es pot gestionar el desconfinament a 600 quilòmetres de distància", ha afirmat el president, que ha recordat que "la centralització no ha funcionat de manera de positiva". "Fins ara no se'ns ha escoltat, o se'ns ha escoltat 15 dies després", ha reblat.Les competències per decretar el desconfinament corresponen a l'Estat, d'acord amb l'aplicació de l'estat d'alarma, per bé que la Generalitat ha demanat reiteradament que s'atenguin les peticions específiques de Catalunya. L'última a pronunciar-se va ser la consellera de Salut, Alba Vergés, després del comitè interterritorial de sanitat d'aquest divendres, quan va afirmar que el Govern "no esperaria assegut" davant les decisions preses per altres . La Generalitat descarta la fórmula del desconfinament per províncies, com proposa el Ministeri de Sanitat, i planteja fer-lo per àrees bàsiques de salut , per atendre millor la diversitat del territori català.Torra ha especificat en la roda de premsa d'aquest dissabte que el Govern "no abdicarà" de les seves responsabilitats malgrat que l'Estat sigui ara mateix l'autoritat competent. "Hi tenim tot el dret a tenir un pla de desconfinament", ha expressat. "El govern espanyol ha de decidir si creu en el que es deia, que això s'ha de gestionar de manera territorialitzada", ha afegit.En la intervenció des de la Casa dels Canonges, Torra ha fet un prec a les famílies. Els ha sol·licitat que obviïn les indicacions de l'Estat -que permet sortir amb nens al carrer una hora al dia de 9 del matí a 9 del vespre a partir d'aquest diumenge- i que organitzin els passejos per franges horàries.El president de la Generalitat ha recomanat als pares que organitzin les sortides dels menors de 6 anys d'11 del matí a la 1 del migdia, i que els nens de 6 a 14 ho facin a la tarda, de les 4 a les 6. Torra ha admès que aquestes competències no són ara mateix a les mans de la Generalitat i corresponen a l'Estat. "És un sacrifici que us demanem. La salut depèn de com gestionem la nostra mobilitat", ha afirmat el president català. "No ho oblideu, estem en fase de confinament", ha afegit.L'elaboració del pla de desconfinament del Govern ha generat tibantors entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC en les últimes setmanes. La tria d'Oriol Mitjà com a assessor del president Torra i l'encàrrec rebut d'elaborar una estratègia va sorprendre el Departament de Salut, que ja treballava en les mesures per relaxar el confinament amb un grup d'experts propi. La consellera Verges fins i tot ha insinuat en els darrers dies que les propostes de Mitjà seria un element més del document que acabés detallant la Generalitat.En el document que l'assessor de Torra va presentar al Govern - fet públic la setmana passada - finalment no s'hi incloïa com a recomanació la mesura del passaport immunitari, tot i que en l'informe es detallava la mesura en set de les 47 pàgines . El fet que el passaport immunitari caigués de les recomanacions de Mitjà va sorprendre, perquè el propi Palau de la Generalitat havia informat prèviament que era una de les deu propostes que l'epidemiòleg i el seu equip formulaven.Torra ha expressat aquest dissabte que el Govern ha preferit "esperar què passa a nivell internacional" amb el passaport immunitari abans de decidir. "No es descarta res", ha afegit, una resposta utilitzada també en relació a l'ús del rastreig de contactes per bluetooth. De fet, el president ha anunciat la creació d'un coomitè d'experts juristes, que treballaran conjuntament amb les conselleries de Salut i Interior, per garantir la protecció de drets fonamentals mentre s'apliquin mesures de lluita contra la pandèmia.

El pla de desconfinament del Govern by naciodigital on Scribd

