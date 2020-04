Torra exigeix a la Moncloa aixecar l'estat d'alarma per poder gestionar el desconfinament

La reunió extraordinària del consell executiu d'aquest dissabte ha servit per validar el pla de desconfinament del Govern, preparat en les darreres setmanes amb les aportacions dels experts de Salut i de l'equip liderat per Oriol Mitjà, assessor del president Quim Torra. En la compareixença des de la Casa dels Canonges, Torra ha explicat els eixos del pla -que presenta cinc fases de desescalada- i ha recordat que demà, en la reunió de presidents autonòmics amb Pedro Sánchez, demanarà que es retornin les competències a la Generalitat per poder gestionar el desconfinament des de Catalunya.Torra ha avançat que avui mateix enviarà el document elaborat pels experts a la Moncloa i que plantejarà a Sánchez tres opcions per recuperar les competències: aixecar l'estat d'alarma, mantenir l'estat d'alarma només en alguns territoris -aquells que així ho sol·licitin- o modificar l'estat d'alarma perquè la Generalitat sigui l'autoritat competent a Catalunya una altra vegada. "No es pot gestionar el desconfinament a 600 quilòmetres de distància", ha afirmat el president, que ha recordat que "la centralització no ha funcionat de manera de positiva". "Fins ara no se'ns ha escoltat, o se'ns ha escoltat 15 dies després", ha reblat.Les competències per decretar el desconfinament corresponen a l'Estat, d'acord amb l'aplicació de l'estat d'alarma, per bé que la Generalitat ha demanat reiteradament que s'atenguin les peticions específiques de Catalunya. L'última a pronunciar-se va ser la consellera de Salut, Alba Vergés, després del comitè interterritorial de sanitat d'aquest divendres, quan va afirmar que el Govern "no esperaria assegut" davant les decisions preses per altres . La Generalitat descarta la fórmula del desconfinament per províncies, com proposa el Ministeri de Sanitat, i planteja fer-lo per àrees bàsiques de salut , per atendre millor la diversitat del territori català.Torra ha especificat en la roda de premsa d'aquest dissabte que el Govern "no abdicarà" de les seves responsabilitats malgrat que l'Estat sigui ara mateix l'autoritat competent. "Hi tenim tot el dret a tenir un pla de desconfinament", ha expressat. "El govern espanyol ha de decidir si creu en el que es deia, que això s'ha de gestionar de manera territorialitzada", ha afegit.En la intervenció des de la Casa dels Canonges, Torra ha fet un prec a les famílies. Els ha sol·licitat que obviïn les indicacions de l'Estat -que permet sortir amb nens al carrer una hora al dia de 9 del matí a 9 del vespre a partir d'aquest diumenge- i que organitzin els passejos per franges horàries.El president de la Generalitat ha recomana als pares que organitzin les sortides dels menors de 6 anys d'11 del matí a la 1 del migdia, i que els nens de 6 a 14 ho facin a la tarda, de les 4 a les 6. Torra ha admès que aquestes competències no són ara mateix a les mans de la Generalitat i corresponen a l'Estat. "És un sacrifici que us demanem. La salut depèn de com gestionem la nostra mobilitat", ha afirmat el president català. "No ho oblideu, estem en fase de confinament", ha afegit.L'elaboració del pla de desconfinament del Govern ha generat tibantors entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC en les últimes setmanes. La tria d'Oriol Mitjà com a assessor del president Torra i l'encàrrec rebut d'elaborar una estratègia va sorprendre el Departament de Salut, que ja treballava en les mesures per relaxar el confinament amb un grup d'experts propi. La consellera Verges fins i tot ha insinuat en els darrers dies que les propostes de Mitjà seria un element més del document que acabés detallant la Generalitat.En el document que l'assessor de Torra va presentar al Govern - fet públic la setmana passada - s'hi especificava una desescalada en cinc fases i finalment no s'hi incloïa com a recomanació la mesura del passaport immunitari, tot i que en l'informe es detallava la mesura en set de les 47 pàgines . El fet que el passaport immunitari caigués de les recomanacions de Mitjà va sorprendre, perquè el propi Palau de la Generalitat havia informat prèviament que era una de les deu propostes que l'epidemiòleg i el seu equip formulaven.

