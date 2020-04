VÍDEO Denunciat un capellà per oferir una missa a les portes d'una església a Madrid

La Policia Municipal de Madrid ha imposat una denúncia a un sacerdot i a la seva ajudant per oferir una missa als veïns a les portes de l'església de San Jenaro, al barri de Pueblo Nuevo de la capital espanyola.Tal com mostren les imatges, el capellà de la parròquia, Roberto Carlos Baker, va preparar un petit altar a les portes de l'església, format per una creu, una taula, una espelma i dues cadires. A la cerimònia estava acompanyat per una dona que llegia els sermons i lectures de la jornada. A més, anaven equipats amb micròfons i altaveus, i una càmera reproduïa en directe la missa.Tot i que els fets van tenir lloc el 12 d'abril, les imatges de la intervenció policial s'han publicat recentment a xarxes socials, on han aixecat la polèmica entre els usuaris que critiquen l'actuació dels agents i els que la comparteixen. Fins i tot, alguns internautes rebutgen la sanció tot recordant que dies enrere, desenes de musulmans sortien al carrer al Vendrell (Tarragona) per celebrar l'arribada del Ramadà.Tal com s'observa a les imatges, dos agents interrompen la celebració, tot demanant al sacerdot que aturés la missa al·legant que es trobava a la via pública. A continuació se li va demanar la documentació i que apagués els altaveus. Així i tot el capellà es va defensant tot citant l'article 11 de l'estat d'alarma, que permet la celebració d'actes religiosos sense aglomeracions.Després de l'actuació policial, alguns veïns van criticar l'actitud dels agents, tot aplaudint al mossèn, qui va assegurar que va restar importància als fets assegurant que la Policia "tenia raó" i anunciant que continuarien la cerimònia dins del temple. A més, el religiós va demanar mantenir els altaveus fora de l'església en favor dels espectadors, condició que va ser denegada per la patrulla.

