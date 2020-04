Detingut per violar, amenaçar amb un ganivet i agredir la seva exdona al País Valencià

La Policia Nacional ha detingut aquest matí a Albaida, a la comarca valenciana de la Vall d'Albaida, un home acusat d'amenaçar amb un ganivet de cuina a la seva exdona, per després violar-la i colpejar-la en repetides ocasions. Segons explica el cos en un comunicat, la víctima i el seu agressor s'havien divorciat després de sis anys casats.La policia espanyola va rebre la trucada al 091 avisant que una dona havia sigut agredida sexualment pel seu exmarit, qui havia acudit a casa seva. Un cop comprovats els fets, analitzada la denúncia imposada per la dona i activat el protocol per protegir la víctima, els agents han arrestat el presumpte agressor per un declite d'agressió sexual i violència de gènere.Segons fonts policials, l'agressor es va presentar a casa de la seva exparella, que li va obrir la porta estranyada. Sembla que aleshores, la conversació va adquirir un to violent i l'home va propinar cops a la dona, a qui va amenaçaramb un ganivet de cuina si no li permetia mantenir relacions sexuals. Un cop perpetrada la violació, l'agressor va abandonar l'habitatge i es va dirigir al seu domicili.En motiu del confinament, la protecció de les víctimes i la prevenció de la violència de gènere s'ha reforçat amb l'objectiu d'evitar possibles casos i facilitar l'ajuda de les forces de seguretat en cas d'agressió. De manera periòdica s'estan fent registres desl contactes entre víctimes de violència de gènere i la policia per intensificar-los i comprovar la situació actual.

