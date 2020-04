Castells: «Les xifres de coronavirus a l'Hospital d'Igualada apunten a una tendència molt positiva»

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha assegurat aquest dissabte que les xifres i informacions de l'hospital de la ciutat "apunten a una tendència molt positiva i tornant a una certa normalitat", després del brot de coronavirus que ha afectat la conca d'Òdena durant les últimes setmanes.



A través de la roda de premsa telemàtica diària des de l'inici de la pandèmia, Castells ha recordat que els nens i nenes de la conca d'Òdena són els que porten més temps confinats de Catalunya, pel que és "important" que puguin sortir. Tot i això, sobre el desconfinament dels nens previst per aquest diumenge, ha insistit que "és necessari que es faci bé per garantir la seguretat de tots".

Quant a la relació entre Govern i Estat, l'alcalde igualadí ha reclamat instruccions "clares i precises", i ha posat com a exemple els ajuntaments dels municipis de la Conca d'Òdena. En aquest sentit, ha afirmat que la ciutadania mereix que les institucions "estiguin a l'altura de la responsabilitat que han demostrat tenir".La conca d'Òdena, amb Igualada com a ciutat de referència, és una de les zones més colpejades per la pandèmia del coronavirus a Catalunya, amb un brot de casos molt nombrós. Per això, s'hi va establir un perímetre que prohibia entrar-ne o sortir-ne del 12 de març al 6 d'abril.Ramadà en confinamentCastells ha estat acompanyat a la roda de premsa per Seddik Amri Kaddouri, president del Centre Islàmic d'Igualada, qui ha afirmat que el Ramadà, que va començar el 23 d'abril, s'haurà de modificar a causa del coronavirus. Així doncs, ha explicat que els àpats i oracions conjuntes "no seran possibles".Així i tot, Kaddouri ha afirmat que la festivitat "es veurà afectada sentimentalment, però no religiosament", ja que es celebra a casa. Per això, ha demanat que la comunitat musulmana de l'Anoia, formada per més de 2.000 membres, celebri la fe a les seves llars i amb respecte als veïns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor