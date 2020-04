TMB realitzarà tests PCR als treballadors que tinguin símptomes

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) començarà a realitzar, a partir de la setmana vinent, les primeres proves de diagnòstic de Covid-19 a la plantilla. En un comunicat, TMB explica que, de manera voluntària, el test PCR-RT es realitzarà als treballadors en actiu que, o bé presentin símptomes compatibles amb la Covid-19 o hagin estat en "contacte estre" amb persones simptomàtiques.Per altra banda, a partir de l'11 de maig també s'iniciarà la prova de detecció d'anticossos específics per immunoassaig. L'objectiu és conèixer si la persones ha estat infectada amb el virus de cinc a set dies després del contagi.Si la detecció d'anticossos (feta a través d'una analítica de sang) és positiva, indica que la persona ha estat en contacte amb el virus i s'està convertint o ja s'ha convertit en immune. Si és negativa, significa que la persona no ha desenvolupat cap tipus d'immunitat davant el virus, bé perquè no ha estat contagiada o bé perquè ha perdut la immunitat.Aquesta prova es farà a tot el personal considerat com un cas confirmat o probable de Covid-19 que es reincorpori a treballar després d'un episodi d'incapacitat temporal per simptomatologia compatible amb aquesta malaltia, i a qui es mantingui en aquesta situació d'incapacitat temporal per un període superior als 14 dies amb simptomatologia compatible amb Covid-19 sense cap diagnòstic previ confirmatori.En aquest cas, l’objectiu és conèixer si ha existit o no contacte amb el virus, i si ha estat així, la fase immunitària en què es troba abans de la reincorporació al lloc de treball, per evitar també possibles contagis.TMB va aplicar des de l’inici de l’emergència sanitària un conjunt de mesures com la implantació d’un sistema de rotació per torns, el confinament de tot el personal de risc i l’aïllament de tothom que hagués mantingut qualsevol contacte amb una persona contagiada del seu entorn. Quan n’hi ha hagut disponibilitat s’ha fet la distribució de mascaretes de diferents tipus i kits d’emergència als diversos col·lectius. L’equip sanitari de TMB, compost per 16 professionals, ha habilitat un servei telefònic d’atenció mèdica i psicològica que està disponible per a les consultes dels empleats.Dels 8.200 treballadors, actualment només hi ha una persona hospitalitzada per Covid19; 63 han estat donades d’alta i una va morir. Hi ha 474 empleats més que han finalitzat la quarantena sense tenir símptomes i s’han pogut reincorporar a la feina. Un 12,9% del personal s'està al seu domicili pel fet ser considerat grup de risc, com ara les persones que tenen historial de malalties cardíaques o respiratòries, entre d’altres, les dones embarassades i les lactants.

