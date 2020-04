Metges de Catalunya reclama al Govern apujar el pressupost de Salut per afrontar la crisi

Segons Puig, si es té en compte la inflació acumulada, "la injecció econòmica actual està un 17% per sota de la de fa 10 anys, pel que respecte a la capacitat real de compra"."Aquesta situació de partida no augura res de bo per a la maltractada sanitat catalana", lamenta el secretari general de MC que al·ludeix a les plantilles sanitàries que aquestes darreres setmanes "estan treballant fins a l'extenuació, amb jornades maratonianes i escassos equips de protecció individual davant el coronavirus".El dirigent sindical reclama al Govern que "doti el sistema dels recursos necessaris que exigeix la conjuntura i la població en general, i deixi de carregar sobre les espatlles dels professionals el gruix de l'esforç per donar resposta a l'excepcional demanda sanitària generada pel coronavirus".Metges de Catalunya ha recordat, a través del comunicat, que el pressupost consolidat de Salut per a enguany és de 9.789 milions d'euros, un 1% per sota de la partida aprovada el 2010 que va ser de 9.875 milions, mentre que la despesa sanitària per càpita és de 1.293 euros, quatre euros menys que fa una dècada.