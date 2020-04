Barcelona destinarà els carrils laterals de la Gran Via i la Diagonal als vianants

L'Ajuntament de Barcelona tancarà el trànsit dels carrils unidireccionals laterals de la Gran Via i l'avinguda Diagonal i els convertirà en zona de vianants. Aquesta és una de les propostes que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest dissabte en una roda de premsa a Plaça Universitat, on s'ha referit a l'adaptació de la mobilitat en previsió del desconfinament de la ciutadania. Colau ha explicat en roda de premsa que també es treballarà per guanyar 21 quilòmetres de carril bici en 10 vies de la ciutat. L'objectiu és que quan s'aixequi el confinament el nivell de contaminació no torni a com estava abans. "Es tracta de facilitar la mobilitat segura perquè no volem continuar amb la contaminació d'abans, i que tothom es pugui moure de forma segura i sostenible", ha explicat l'alcaldessa. En aquesta direcció es preveu ampliar el Bicing amb 57 estacions més, la creació de nous trams de carril bus i 12 nous quilòmetres (30.000 metres quadrats) per a vianants.Amb un pressupost de 44,4 milions, l'actuació principal és a l'Eixample, on es pacificaran carrers com Consell de Cent, Girona i Rocafort, reduint l'espai del cotxe a un sol carril delimitat a 30 km/h i ampliant voreres. Per avançar-se als canvis, es faran senyalitzacions de pintura a terra. El pla també preveu 17 intervencions en carrils bus, així com la flexibilitat horària del servei per no congestionar el servei.Les mesures es presentaran al proper ple de l'Ajuntament, i preveuen evitar que "es consolidi el traspàs cap al vehicle privat" amb motiu de la crisi sanitària del coronavirus. Si abans de la pandèmia el 26% dels desplaçaments es feien en vehicle privat, ara representen el 34,4%. Pel que fa al transport públic, ha caigut del 37,7% al 19,5%.Amb aquest nou pla municipal es pretén que el 40,8% de la mobilitat sigui en transport públic, el 35,3% a peu, el 19,9% en vehicle privat i el 4% en bicicleta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor