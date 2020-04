La Moncloa exclourà els uniformats de les rodes de premsa del coronavirus

Les rodes de premsa a la Moncloa amb militars i policies uniformats s'acabaran. El govern espanyol canviarà a partir d'aquest diumenge el format de les compareixences del comitè tècnic que informava de les novetats en la gestió de la crisi del coronavirus per cedir més protagonisme als professionals de l'àmbit sanitari. L'executiu de Pedro Sánchez intentarà tancar així la polèmica sobre els missatges difosos pels comandaments de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i modificar la imatge transmesa fins al moment.La roda de premsa del comitè tècnic de demà seria la primera en la qual no es compti amb els màxims responsables de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, segons ha avançat El Mundo . Les paraules del general José Manuel Santiago, número dos de la Guàrdia Civil, sobre la monitorització dels missatges crítics sobre la gestió del govern espanyol a les xarxes socials van generar un rebuig tan ampli que ni la rectificació de Santiago ni les explicacions dels ministres han pogut aturar. La Moncloa valora la manera de passar pàgina definitivament a la polèmica.El govern espanyol ja va admetre que estudiava un canvi en el format de les rodes de premsa dies després que el número dos de la Guàrdia Civil afirmés que es treballava per "minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi" per part del govern espanyol . L'afirmació va ser qualificada com un "lapsus" per part del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per bé que hores després va transcendir una missiva de la Guàrdia Civil a totes les unitats en les quals es reclamava perseguir fake news en relació a la crisi sanitària El mateix general Santiago va explicar posteriorment que el cos armat no perseguia la "crítica política" i que era "garant" de les llibertats d'expressió i d'informació. El portaveu de la Guàrdia Civil ja no ha participat en les últimes rodes de premsa de la Moncloa, tot i que no s'havia especificat oficialment el motiu.

